Ny etappesiger for Ewan – Kristoff parkert i spurten

sport

Kristoff sat langt framme i feltet då det drog seg til, men vart parkert då tempoet auka på oppløpet. Ewan sikra den andre etappesigeren sin i årets Tour de France etter å ha spurtslått Elia Viviani og Dylan Groenewegen.

– Det var stokk stivt og beina var ikkje gode nok på slutten, sa Kristoff til TV 2 etterpå.

Han vart til slutt nummer ni.

Dette var etter alt sannsyn Kristoffs nest siste sjanse til ein etappesiger. Neste moglegheit er no avslutninga på Champs-Élysées om fem dagar. 32-åringen har frå før tre etappesigrar i det største sykkelrittet i verda.

Før etappen meinte tidlegare toppsyklist Kurt Asle Arvesen at Kristoff var favoritt. Han peika mellom anna på at nordmannen har vunne i Nimes tidlegare. Det gjorde Kristoff då han sikra den første etappesigeren sin i 2014.

Til VG fortalde Arvesen òg at Kristoff er best trena av spurtarane, og at fleire av dei tøffaste konkurrentane hans kunne bli rista av før mål.

Etappen på tysdag var spådd som ei moglegheit for spurtarane, men det vart naturlegvis òg forsøk på brot. Fem mann kom av garde, men dei klarte aldri å få den store avstanden ned til hovudfeltet. Likevel kjempa dei på og vart ikkje henta inn før nokon få kilometer før mål.

Litt drama vart det òg i samandraget då andreplassen Geraint Thomas gjekk i bakken undervegs i løpet, men briten reiste seg og var tilsynelatande utan skadar. Danske Jakob Fuglsang derimot måtte bryte rittet etter ein velt på etappen.

(©NPK)