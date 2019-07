Horton fekk åtvaring for protesten mot Sun

sport

Horton nekta å dele sigerspallen med Sun Yung etter at kinesaren vann gullet på distansen søndag. Han ville verken gratulere kinesaren eller bli fotografert saman med han med medaljane.

Horton meiner at Sun ikkje burde fått delta i VM etter at kinesaren visstnok skulle ha øydelagt ein blodprøve då dopingjegerane gjesta han umeldt i fjor. Sun fekk derimot berre ei åtvaring av FINA for episoden.

Styret i FINA har hatt eit møte i Gwangju måndag og bestemt å sende ei skriftleg åtvaring til Det australske svømmeforbundet og Mack Horton, seier dei i ei pressemelding.

– FINA respekterer talefridommen til utøvarane, men det må skje på riktig måte. Som ein stor idrettsorganisasjon må utøvarane våre og leiarane deira vere klar over ansvaret og respektere FINAS reglar, og ikkje bruke FINAS arrangement til å vise personlege ytringar eller gestar.

