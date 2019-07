Suzann Pettersen klarte ikkje cuten

sport

Dei to gjekk den andre runden på 66 slag og det var sju slag betre enn opningsrunden onsdag. Cuten gjekk på fire slag under par og ein under par totalt heldt ikkje til vidare avansement for det norsk/skotske duoen.

Turneringa i Michigan var den første Suzann Pettersen spelte etter at ho i fjor haust vart mor for første gong.

– Eg verkeleg koste meg med spelet mitt. Det er ein tøff måte å gjere comeback på med eit foursomespel. Ein kan ikkje be om noko vanskelegare, men eg likte meg i går og eg likte meg i dag. Det var herleg å kunne få til nokre verkeleg gode slag og føle adrenalinet pumpe, sa Tutta i ein kommentar på nettsida til turneringa.

(©NPK)