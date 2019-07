Froome fekk sigeren i Vuelta a España åtte år etter

sport

For åtte år sidan gjekk spanske Juan José Cobo til topps i det spanske storrittet føre Froome. Spanjolen har seinare testa positivt for doping, og først no har Det internasjonale sykleforbundet (UCI) formelt fråtatt han sigeren.

UCI fann avvik i Cobos biologiske pass i perioden 2009–11. 38 år gamle Cobo som la opp i 2014, er pålagt tre års utestenging med tilbakeverkande kraft.

Cobo hadde ein månad på seg til å anke UCIs avgjerd til Den internasjonale valdgiftsretten (CAS), men har han ikkje nytta seg av den moglegheita. Dermed er dommen rettskraftig.

Med sigeren har Froome, som ikkje deltar i årets Tour de France på grunn av den stygge velten under trening tidlegare i sommar, sju sigrar i dei tre store ritta, Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta a España.

Han blir dermed òg ståande som den første briten som vinn eitt av dei store ritta og ikkje Bradley Wiggins som vann Tour de France i 2012.

