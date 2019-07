Steve Bruce ny Newcastle-manager

sport

Newcastle stadfestar tilsettinga på heimesidene sine. Bruce har fått ein treårskontrakt med dei kvite og svarte som vart nummer 13 i Premier League sist sesong.

– Eg er ekstremt glad og stolt over å ha vorte Newcastles nye manager. Dette er barndomsklubben min og klubben til far min, så dette er ein spesiell augneblink for meg, seier Bruce til heimesidene til klubben.

Sidan Bruce la opp som fotballspelar i 1999 har han vore trenar for totalt ni klubbar. Han var seks år i Birmingham og fire i Hull og var seinast trenar for Sheffield Wednesday. 58-åringen vart tilsett i januar og berga laget til 12.-plass i ligaen.

Han trena Newcastles erkerival Sunderland mellom 2009 og 2011.

Som aktiv spelar var han mellom anna sentral for Manchester United frå 1987 til 1996.

(©NPK)