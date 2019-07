Haaland nominert til prestisjepris

sport

Prisen blir delt ut kvart år av Tuttusport til den mest lovande fotballspelaren i verda under 21 år. I fjor gjekk prisen til det nederlandske supertalentet Matthijs de Ligt.

No er det klart kva for 80 spelarar som er aktuelle for prisen i år. Blant dei er 18 år gamle Haaland. Etter ein eventyrleg sesong for Molde i 2018 vart han seld til austerrikske Red Bull Salzburg. Nyleg scora han eitt og la opp til to mål då klubben slo Feyenoord i ein treningskamp.

Haaland vart tidlegare i sommar toppskårar i U20-VM. Alle ni måla kom i 12-0-sigeren over Honduras.

Det er lang veg igjen for å vinne den prestisjetunge prisen, og på lista er ein heil haug kjente namn. I tillegg til Haaland er spelarar som Matthijs de Ligt, João Félix, Phil Foden, Callum Hudson-Odoi, Jadon Sancho og Vinícius Júnior.

På lista er òg ei anna kjenning frå norsk fotball, nemleg Krépin Diatta, som imponerte stort då han spelte i Sarpsborg til og med 2018.

I desember blir det klart kven som vinn.

Utmerkinga har tidlegare gått til spelarar som Paul Pogba, Lionel Messi, Wayne Rooney og Kylian Mbappé

