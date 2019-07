Grindhaug tar ikkje Haugesund-avansement på forskot

sport

Rogalendingane er i førarsetet etter at Christian Grindheim sikra 1-0-siger i Nord-Irland førre veke. Torsdag skal laga avgjere kven som møte Sturm Graz frå Austerrike i 2. kvalifiseringsrunde.

– Eg har vore med så lenge at eg aldri innkasserer noko på forskot. Cliftonville kjem til å komme hit med masse vilje og entusiasme og kjem heilt sikkert til å gjere det vanskeleg for oss. Vi må opp i ringen igjen og vere 100 prosent fokuserte torsdag dersom vi skal ta oss vidare, seier Jostein Grindhaug til Haugesunds nettstad.

Kvittrøyene har deltatt i kvalifiseringa til Europaligaen ved to tidlegare høve. Begge gongene har det enda med tap i andre runde. For to år sidan vart polske Lech Poznan for sterke. Då scora tidlegare Rosenborg-profil Nicki Bille Nielsen det avgjerande målet.

Mot Cliftonville må Haugesund klare seg utan Torbjørn Kallevåg, som vart utvist i første oppgjer.

Samtidig er Fredrik Pallesen Knudsen, Joakim Våge Nilsen, Alexander Stølås, Dennis Horneland og Ben Karamoko ute med skadar. I tillegg er Ibrahima Wadji utilgjengelege.

