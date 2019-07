Giroud forsvarer Koscielny etter at han nekta å vere med Arsenal til USA

sport

I ei pressemelding frå Arsenal kom det torsdag fram at klubbkaptein Laurent Koscielny nekta å vere med Arsenal til USA etter at klubben avviste overgangsførespurnaden til franskmannen. Han skal ha ønskt seg tilbake til heimlandet, der han vil avslutte karrieren.

No får han støtte av tidlegare lagkamerat Olivier Giroud.

– Ein kan ikkje gjere seg opp ei meining før ein veit alt. Eg er ganske sikker på at vi ikkje veit alt som har skjedd. Eg håper at dei blir samde. Eg blir lei meg fordi han er ein fin person, han er ein god venn av meg, vi har kjent kvarandre i ti-elleve år. Eg er ikkje i klubben og veit ikkje kva som verkeleg har skjedd, men eg veit at han er lei seg, seier Giroud til BBC.

Koscielny kom til Arsenal frå Lorient for rundt ti millionar pund i 2010 og har spelt 353 Premier League-kampar for dei raudkledde frå London. Han spelte ikkje for Frankrike under fotball-VM i 2018, der landet vann, men var med på å tape finalen i Europaligaen mot Chelsea.

Ifølgje BBC diskuterte Arsenal og Koscielny ei kontraktsforlenging før finalen mot Chelsea, men franskmannen var ikkje fornøgd med tilbodet. No er han på veg bort og trenar for seg sjølv i London, medan Arsenal er i USA for å spele mot Colorado Rapids, Bayern München, Fiorentina og Real Madrid.

Franskmannen har 12 månader igjen av avtalen med Arsenal.

(©NPK)