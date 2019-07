Sjakkmiljøet startar kronerulling etter nei til millionavtale

sport

Målet med kronerullinga er å samle inn pengar til reisestøtte og stipend til unge sjakktalent i Noreg.

Innsamlinga kjem i kjølvatnet av at den omstridde samarbeidsavtalen med spelselskapet Kindred vart nedstemd på sjakkongressen 7. juli.

– Vi vil hjelpe dei som har lyst til å satse på sjakk sjølv om dei ikkje fekk millionane frå gamblinga, seier initiativtakar Ole Valaker til VG.

I 2018 hadde sjakkforbundet inntekter på rundt 2,5 millionar kroner. Den nye avtalen vil tilføre ti millionar i året.

Saka vart ekstra betent då Magnus Carlsen oppretta sjakklubben Offerspel og betalte medlemsskapet til 1000 medlemmer, noko som hadde gitt 40 kandidatar på kongressen.

Etter fleire juridiske utgreiingar vart det klart like før kongressen at Offerspel berre ville stille med seks kandidatar, som spegla talet på betalande medlemmer. Med 132 mot 44 stemmer sa kongressen nei til Kindred-avtalen.

Sjølv om det vart eit klart nei til millionavtalen, anerkjenner Valaker at ja-sida hadde eit poeng om dei økonomiske forholda norske sjakktalent arbeid under.

– Vi gamlingar har ikkje forstått det djupfølte behovet unge spelarar har for pengar til å satse på sjakk før no. No som det har vorte klarare, må vi berre lytte til det dei seier, uttaler han.

Bergen sjakkfest og Norges Sjakkforbund står bak kronerullinga.

