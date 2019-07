Ruud fell på tennisrankinga

sport

Sidan sist ranking har 20-åringen tapt to singelkampar. Først for John Isner i første runde i Wimbledon-debuten, før han rauk for Thiago Monteiro i kvartfinalen i ei challengerturnering i Tyskland førre veke.

Ruuds høgaste ranking var i byrjinga av juni. Då var nordmannen på 59.-plass. Sidan den gongen har det gått sakte nedover for nordmannen.

Tysdag spelar Ruud mot 27 år gamle Damir Dzumhur i første runde av ATP-turneringa i Båstad. Dei to har aldri møttest før. Bosniaren er ranka som nummer 95 i verda, men har tidlegare vore så høgt som nummer 23.

Toppen er den same som sist på den ferske ATP-rankinga. Wimbledon-vinnar Novak Djokovic tronar øvst føre Rafael Nadal og Roger Federer.

