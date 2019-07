Medium: Neymar møtte omsider på PSGs treningsfelt

sport

PSG starta sesongoppkøyringa for ei veke sidan, men det var utan den brasilianske angriparen. Det sette ytterlegare fart på rykta om at karrieren i den franske hovudstadsklubben kan vere over.

Neymar har hevda at han hadde ein avtale med klubben om å bli i Brasil for å støtte si eiga stifting, men klubben melde på si side at dei ville ta affære sidan 27-åringen ikkje dukka opp på treningsfeltet.

Måndag var den brasilianske angriparen omsider tilbake. Det melder franske medium.

Neymar synest å vere bestemt på at han ønsker ein retur til Barcelona. Laurdag posta han ein video av seg sjølv på Instagram der han var iført Barcelona-drakt, ifølgje nyheitsbyrået Reuters.

Han sa òg nyleg at det beste fotballminnet hans var å slå PSG med Barcelona. I åttedelsfinalen i meisterligaen i 2017 låg Barcelona under med 0–4 frå første oppgjer, men snudde det og gjekk vidare med 6–5 samanlagt.

(©NPK)