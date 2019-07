Serena Williams måtte slite for semifinaleplassen

sport

Williams jagar den åttande Wimbledon-tittelen sin i single. Greier ho det, tangerer ho rekorden til australske Margaret Court på 24 Grand Slam-titlar i single, sat i 1975. Amerikanaren har enno ikkje vunne ein av dei store turneringane sidan ho vart mor i 2017.

Ho måtte slite i to timar for å vinne over Riske med 6-4, 4-6, 6–3 på centercourten tysdag. I semifinalen møter ho den britiske heimefavoritten Johanna Konta eller den useedede tsjekkaren Barbora Strýcová.

– Det er ein lang og vanskeleg veg. Dette er ikkje lett, sa Williams, som avgjorde kampen med det 19. esset sitt for dagen. Ho hadde berre 22 til saman i dei fire første rundane. Likevel sleit ho i eigen serve og vart brotne heile fem gonger.

– Alison spelte med hjartet og var veldig nær å vinne kampen.

Etterlengta

Serena Williams tok sin førre Grand Slam-tittel i Australian Open i 2017, då ho var heilt i byrjinga av det som viste seg å vere ein vanskeleg graviditet. Etter comebacket sitt har ho vore plaga av skadar, men no kan ho vere på veg mot ein etterlengta triumf.

– Det var veldig tilfredsstillande at eg klarte å avgjere. For eit par veker sidan ville eg ikkje ha vunne ein kamp som denne, sa ho.

Williams har vore i 36 Grand Slam-semifinalar, 29 år gamle Riske har aldri vore i nærleiken av nokon. Det beste resultat hennar var fjerde runde i US Open i 2013. Riske er rangert som nummer 55 i verda.

Den tidlegare verdseinaren Simona Halep frå Romania slo kinesiske Zhang Shuai med 7–6 (7-4), 6–1. Zhang yppa seg i det første settet, men i det andre hadde 7.-seeda Halep få problem.

Halep møter Jelina Svitolina eller Karolina Muchova i semifinalen.

(©NPK)