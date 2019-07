PSG-sjef: – Tydeleg at Neymar vil bort

sport

– Det er tydeleg for alle, seier Leonardo i eit intervju med Le Parisien.

I heile sommar har det vore snakk om at Neymar vil returnere til gamleklubben Barcelona. Rykta skaut ny fart då Neymar ikkje dukka opp på PGS-treninga på måndag visstnok som avtalt.

Leonardo ser ikkje bort frå at 27 år gamle Neymars tid i den franske hovudstadsklubben er over.

– Neymar kan forlate klubben om det kjem eit tilbod som passar alle, men til så lenge veit vi ikkje om nokon vil kjøpe han og i så fall til kva for ein pris. I verda til fotballen kan du seie éin ting i dag og noko anna i morgon. Det er ikkje til å tru, men slik er det.

Barcelonas president Josep Maria Bartomeu har sagt at Neymar gjerne blir gjenforeina med katalanarane, men at PSG ikkje er så ivrig på å sleppe han.

Ifølgje Neymar sin far visste PSG om at spelaren ikkje ville dukke opp på treninga på måndag sidan han var opptatt med velgjerdsarbeid. Trass i det risikerer han straff for ikkje å ha møtt opp.

Neymar har kontrakt med PSG til juni 2022. 27-åringen vart den dyraste spelaren i verda då han skifta frå Barcelona til PSG for 2,7 milliardar kroner i 2017.

