Fognini straffa for bombekommentar i Wimbledon

Det opplyser turneringsarrangør All England Club. Fognini får førelegget for «uprofesjonell framferd».

Utbrotet til italienaren kom i tapet mot amerikanske Tennys Sandgren i tredje runde av turneringa laurdag. Fognini var visstnok utilfreds med å spele på ein av dei mindre banane i turneringa.

I etterkant av utbrotet på italiensk beklaga han seg.

– Noko skjedde på banen. Viss nokon føler seg støytt, beklagar eg. Ikkje noko problem. Mesteparten av tida du er på banen, er du frustrert, sa 32-åringen.

Fognini risikerer òg utestenging frå to Grand Slam-turneringar for tidlegare framferd. I US Open i 2017 måtte han betale cirka 830.000 kroner for tilrop mot ein kvinneleg dommar.

Italienaren er derimot ikkje den einaste som er pålagt straff. Serena Williams må betale cirka 86.000 kroner for å ha øydelagt delar av ein bane med racketen sin på trening i forkant av turneringa.

I tillegg er australske Kyrgios pålagt 70.000 kroner i førelegg for uprofesjonell framferd i både første og andre runde av turneringa.

Tidlegare er Bernard Tomic fråtatt premiepengane sine på cirka 485.000 kroner i årets turnering. Turneringsleiinga meinte at han presterte svakt med vilje då han tapte 1.-rundekampen sin på 58 minutt.

