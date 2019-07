Marcus Pedersen ferdig i Strømsgodset

sport

Det skriv Strømsgodset på heimesidene sine.

– Med tanke på at eg er i siste året av kontrakten og ikkje tilgjengeleg for spel på grunn av skade, vel eg å seie opp avtalen med Strømsgodset. Eg må no bygge meg opp igjen fysisk og komme i skikkeleg form, før eg kan finne meg ein ny klubb, seier Marcus Pedersen til klubben.

Han har slite med ein skulderskadd dei siste månadene, og har òg hatt kneproblem denne sesongen.

Pedersen har scora 70 mål på 135 kampar for klubben i løpet av to periodar. 29-åringen kom til klubben først i 2009, før han vart seld til nederlandske Vitesse i 2010. Fem år seinare kom Pedersen tilbake til klubben og scora elleve mål på ti kampar. Han var då ein viktig bidragsytar til at Godset tok sølv.

– Eg har hatt to fine periodar her. Strømsgodset er jo klubben min, men no er det riktig å avslutte og gå vidare. Eg tar med meg mange gode minne frå Marienlyst og kjem til å sakne lagkameratar og dei som jobbar i klubben, seier Pedersen.

(©NPK)