Zlatan sikra Galaxy-siger på nasjonaldagen i USA

Etter 74 mållause minutt steig den høgreiste spissen til vêrs og sette pannebrasken på innlegget frå Efrain Alvarez. Tidlegare Sarpsborg-keeper Quentin Westberg strekte seg forgjeves og måtte sjå headingen resultere i 1–0.

Ibrahimovic var derimot ikkje ferdig for kvelden. Like før slutt utnytta han svakt press og sneik seg gjennom forsvarslinja. Det oppfatta Emil Cuello som pent spelte gjennom svensken. Åleine mot keeper var 37-åringen iskald og sette inn det 15. ligamålet sitt for sesongen.

Jørgen Skjelvik var ikkje med i troppen til California-laget. Nordmannen har ikkje spelt sidan 3. juni.

LA Galaxy står med 34 poeng etter 19 kampar. Kvittrøyene har seks poeng opp til Adama Diomandé og Los Angeles FC som har éin kamp mindre spelt. Diomande var ubrukt reserve då LAFC slo Kansas City 5–1 natt til torsdag.

