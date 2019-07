Tidlegare guvernør i Rio de Janeiro innrømmer å ha kjøpt OL-stemmer

sport

Det fortalde Cabral framfor ein dommar torsdag.

Torsdag fortalde Cabral at han betalte 12,8 millionar kroner i bestikkingar til tidlegare president Lamine Diack i Det internasjonale friidrettsforbundet (WA, tidlegare IAAF). Bestikkingane skal ha vorte brukte til å sikre Rio de Janeiro opptil seks stemmer i valet om arrangørby for sommar-OL i 2016.

Cabral opplyste òg at 4,2 millionar kroner vart gitt til Diacks son for å sikre tre stemmer til i valet.

Soner lang straff

Den tidlegare Rio-guvernøren vart sommaren 2017 dømd til 14 års fengsel for korrupsjon og kvitvasking. Han er seinare dømd til 45 års fengsel for underslag og 30 års fengsel for bestikkingar.

Ifølgje den tidlegare guvernøren vart forhandlingane leidd av Carlos Nuzman, som var Brasils OL-sjef i samband med 2016-leikene. Cabral hevdar òg at Nuzman stod bak forslaget om å kjøpe stemmer. Det avviser Nuzman.

– Cabral er dømd til 200 år i fengsel. Han treng å seie ting, men han har ingen bevis, seier Nuzmans advokat Joao Francisco Neto.

Rio de Janeiro vart valt som OL-arrangør framfor Madrid, Tokyo og Chicago på IOC-kongressen i København i 2009.

Diack til retten

Førre veke melde nyheitsbyrået AFP at Lamine Diack og sonen hans Papa Massata Diack skal møte for retten i Frankrike. Dei er tiltalte for korrupsjon og kvitvasking.

Ifølgje tiltalen skal dei ha halde tett om doping i russisk idrett mot betaling. I tillegg skal den tidlegare WA-presidenten fått pengestøtte til å drive valkamp i heimlandet Senegal i byte mot at han sørgde for at antidopingrepresentantane i WA lét doping blant russiske friidrettsutøvarar passere.

Den franske etterforskinga av Lamine Diack starta då han vart erstatta av Sebastian Coe som WA-sjef i 2015. Årsaka til at fransk påtalemakt opna sak, er at dei mistenkte at noko av korrupsjonen har føregått i Frankrike.

(©NPK)