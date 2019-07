Stabæk-spelar klar for dansk storklubb: – Føler meg veldig fornøgd med klubbvalet

sport

Det stadfestar klubbane på heimesidene sine, og dessutan spelaren sjølv overfor NTB.

– Eg føler meg veldig fornøgd med klubbvalet. Brøndby har ein tydeleg og klar plan rundt meg, og det gjorde meg tryggare då eg måtte velje kvar eg skulle ta mitt neste steg. Det er herleg å ha signert, og eg gler meg til å starte med første trening og første kamp, seier Børkeeiet til NTB.

– Og så er det eigentleg berre å køyre på for min del. Det blir sjølvsagt litt trist å flytte heimanfrå og frå familie og venner, men eg føler meg klar for nye utfordringar no, held 20-åringen fram, som legg til at han berre skal ein liten svipptur innom Bekkestua før han flyttar måndag.

Prislappen skal liggje på 1,5 millionar euro, eller rundt 14,5 millionar norske kroner. Børkeeiet gjennomførte den medisinske testen fredag.

20-åringen, som var del av den norske troppen under U20-VM i Polen tidlegare i sommar, har vore sett i samband med ei rekke utanlandske klubbar.

Brøndby enda på fjerdeplass i den dansken superligaen førre sesong.

(©NPK)