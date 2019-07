Gullfavorittane Mol og Sørum til kvartfinale i VM etter siger over latvisk duo

sport

Sigeren gjer at nordmennene no er klare for kvartfinale i VM i Hamburg, der duoen er favorittar.

Men det var ikkje berre enkelt for nordmennene i åttedelsfinalen.

I kampen mot den latviske duoen var det jamt i det første settet. Nordmennene tok leiinga 2-0, før latviarane sikra seg dei fem neste poenga. Laga var like langt på 15-15, før latviarane tok dei neste fire poenga. Deretter herja den norske duoen og utlikna til 19–19 med fire strake poeng.

På 20–20 viste den norske duoen krefter og vann to strake poeng til 22–20 og settsiger.

I det andre settet var det likt på 6-6, før nordmennene tok kontroll. 12–8 i favør Mol og Sørum vart kjapt til 18–14 etter at Mol fleire gonger varta opp med særs imponerande blokker. Så reduserte Latvia to gonger til 16-18, men nordmennene trekte det lengste strået òg i sett nummer to og vann 21–17.

Sigeren var duoens femte i VM, etter at dei vann dei tre gruppespelkampane og 16.-delsfinalen mot tyske Yannick Harms og Philipp Bergmann.

