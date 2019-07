Robben har spelt den siste fotballkampen sin

sport

– Utan tvil den vanskelegaste avgjerda eg har tatt i karrieren min, skreiv Robben på sosiale medium.

Han seier at han har tenkt mykje på kva han skulle gjere i dei siste vekene og at han enda opp med at den profesjonelle karrieren var over.

Bayern München vart den siste klubben for den lynraske vingen som har slite med skadar i dei siste sesongane. I 2013 var han til dømes med då den tyske klubben vann meisterligaen.

Han spelte 602 kampar, scora 210 mål og henta heim totalt 28 trofé på den 19 år lange karrieren.

(©NPK)