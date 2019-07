Noreg skal arrangere bandy-VM – får tilskot av Kulturdepartementet

sport

– Bandyforbundet fortener ros for at dei vil heve statusen for kvinnebandy ved å ta på seg arrangementsansvaret for VM i 2020. Dette initiativet vil heve meisterskapen slik at det blir eit like bra arrangement som bandy-VM for menn. Det er nettopp slike initiativ vi ønsker å støtte opp om gjennom den nye tilskotsordninga for meisterskapsarrangement, seier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V).

Meisterskapen skal haldast mellom 20. og 23. februar, men stad er førebels ikkje bestemt ifølgje nettstaden til det internasjonale bandyforbund. I Noreg blir det i all hovudsak spelt bandy i Stor-Oslo-området.

I 2018 vart meisterskapen halde i Kina. Då tok Noreg bronse.

Herrelandslaget kom på femteplass i bandy-VM i fjor etter kollaps i kvartfinalen mot Kasakhstan.

(©NPK)