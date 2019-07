Frank Lampard returner til Chelsea som manager

sport

Det stadfesta klubben torsdag. Lampard erstattar Maurizio Sarri som nyleg vart henta til Juventus etter éin sesong i London.

Chelsea-legenda har vore Derby-manager sidan førre sommar og ledd kvittrøyene til opprykksfinale om Premier League-spel. Der vart det 1–2-tap mot Aston Villa.

Signeringa har vore venta etter at Derby gav 41-åringen løyve til å forhandle om Chelsea-jobben.

Lampard spelte over 600 kampar for Chelsea i åra 2001 til 2014. Briten er den spelaren som har scora med for klubben med 211 scoringar. Han vann 13 trofé med blåtrøyene og fekk 106 kampar for England.

Etter Chelsea-opphaldet spelte han éin sesong i Manchester City og to i New York City før han la opp i 2016. Han starta karrieren i West Ham og var innom Swansea på lån på midten av 90-talet.

(©NPK)