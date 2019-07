Zuccarello kunne velje og vrake mellom NHL-klubbar

sport

Då ein femårskontrakt med Dallas Stars ikkje lét seg gjere, vart nordmannen plutseleg aktuell for ei rekke klubbar. Måndag hadde han moglegheit til å signere for kva for ein som helst NHL-klubb som ville ha han.

– I hovudet mitt trudde eg det skulle ordne seg med Dallas sidan eg tilhøyrde dei. Då det ikkje lét seg gjere, var det nokre lag som var heite kandidatar. Eigentleg har eg spelt ni år i NHL og veit ikkje kor mange eg har igjen, så då var ein femårskontrakt for meg viktig, sa Zuccarello på ein pressekonferanse i Oslo onsdag.

Nordmannen vert 32 år i september, og den nye kontrakten bind han til Minnesota Wild fram til 2023/2024-sesongen

Lukrativ avtale

Belarane var samtidig mange.

– Eg fekk ein del tilbod om (kontraktar på) tre og fire år og nokon på fem. Eg gjekk gjennom dei som tilbaud fem. Eg følte eg kunne bli ein god bidragsytar i Minnesota. Dei var ekstremt på, og det verka som eg var førstevalet deira. Det er ein veldig bra kontrakt for meg. Det er viktig, sa NHL-proffen.

Kontrakten gjer at Zuccarello kan smile heile vegen til banken. Han skal vere verd 255 millionar kroner etter dollarkurs i dag. Likevel står ikkje pengane i fokus for nordmannen.

– Det er ikkje det som er målet mitt. Eg føler etter dei åra eg har vore i ligaen, at det meir er ein meistringsfølelse for meg sjølv å komme dit eg er i dag og at folk er interesserte i meg. Eg er stolt av å signere ein femårskontrakt med eitt av dei kulaste hockeylaga i verda og av å ha fem år til i NHL, uttalte ein audmjuk 31-åring.

Hockeystat

Zuccarello spelte ni sesongar i New York Rangers før han skifta til Dallas Stars mot tampen av førre sesong. Zuccarello kom ikkje i mål med forhandlingane rundt ei forlenging med Dallas, men valde seg heller Minnesota Wild lenger nord i USA sidan han ikkje ønskte ein fireårskontrakt.

– Målet er sluttspel og å ta det derfrå. Minnesota for meg er ein hockeyby og hockeystat. Det oser hockey, og det elskar eg. Samtidig er det det næraste du kjem Noreg utanfor Noreg. Det betyr mykje for meg, sa Zuccarello.

20 av NHL sine 31 lag var betre enn Minnesota Wild sist sesong. Dei sleit ofte med å score mål og var heller ikkje alltid eit patent heimelag.

