Undersøking viser fleirtal mot Kindred-avtalen

Avisa har spurt alle sjakklubbar i Noreg om dei skal på kongressen på søndag i Larvik og kva dei kjem til å stemme i spørsmålet om Norges Sjakkforbund skal inngå ein sponsoravtale med bettingselskapet Kindred. Avtalen er verd 50 millionar over fem år.

84 av 129 klubbar har svart, og blant dei seier 78 delegatar nei til avtalen, medan 59 seier ja. På ja-sida er mellom anna dei 41 delegatane klubben til Magnus Carlsen, Offerspill SK, vil få ved fullt oppmøte på kongressen.

Overraska Bae

– Det tyder på særs sterkare mobilisering enn det eg har antatt. Når det er så høge tal må det tilseie at det er ein del som reiser store distansar for å delta på dette møtet, seier NRKs sjakkekspert Torstein Bae til avisa.

Han har tidlegare vore sikker på at den nye sjakklubben til Magnus Carlsen vil sørgje for at avtalen blir stemd fram.

Det kan maksimalt vere 283 delegatar på sjakk-kongressen i Larvik søndag 7. juli. I undersøkinga til avisa har dei fått svar på standpunktet til 137 delegatar.

I tillegg kan avisa vise til 40 delegatar som førebels ikkje har fortalt kva dei ønsker å stemme. I tillegg er 11 usikre på om dei stiller, medan 15 har bestemt seg for ikkje å møte i Larvik.

Ei oversikt publisert av NRK tysdag viste derimot ein fordel for avtalen med Kindred. Han viste at 48 av 81 i delegatar i klubbane dei hadde spurt vil stemme for. Offerspill SK sine 41 delegatar utgjorde 41 av dei.

Falske medlemmer

Onsdag melder Norges Sjakkforbund samtidig at dei skal gjennomgå medlemmene i sjakklubben til Carlsen.

VG har i ein gjennomgang av medlemslista gjort fleire merkelege funn. Mellom anna ein medlem på 119 år, og dessutan eit kalla opp etter ein karakter i ei barnebok.

– Her kan det nok vere at Offerspel har nokre færre medlemmer enn dei hadde då vi berekna delegatar tysdag, men det er neppe mange, seier generalsekretær Geir Nesheim til avisa.

Han seier at dei vil oppdatere lista over medlemmene til klubben innan fredag. Kor mange medlemmer Offerspill SK har vil påverke kor mange stemmer dei får på kongressen.

