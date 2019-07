Cavendish vraka til Tour de France: – Eg er fullstendig knust

sport

Briten er utelaten frå troppen til Team Dimension Data. Dermed går Tour de France utan Cavendish for første gong på tolv år.

– Kva kan eg seie? Eg er fullstendig knust. Som eg alltid har gjort i karrieren min, har eg sørgt for at forma mi er på topp no, skriv Cavendish på Twitter.

Berre Eddy Merckx har vunne fleire etappar enn briten i Tour de France-historia. Belgiaren noterte seg for 34 etappesigrar i karrieren.

Den første etappesigeren til Cavendish i rittet kom i 2016. Då vann han fire etappar. I 2011 sikra han seg den grøne poengtrøya.

– Forma mi har nesten alltid sørgt for at eg har oppfylt måla mine, særleg i det flotte rittet Tour de France der dei 30 sigrane mine har definert karrieren min, held 34-åringen fram.

Med Cavendish ute er det venta at Giacomo Nizzolo blir spurtaren Team Dimension Data satsar på på dei flate etappane. Edvald Boasson Hagen er ikkje overraskande med i troppen til det sørafrikanske sykkellaget.

Tour de France startar 6. juli og blir avslutta 28. juli.

(©NPK)