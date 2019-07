Agdestein trekker seg frå sjakk-NM i protest

sport

Agdestein har i fleire tiår vore blant Noregs aller største sjakkprofil. No er han oppøst over debatten som herjar rundt den omstridde sponsoravtalen med spelselskapet Kindred.

– Det er vanskeleg å konsentrere seg om å spele sjakk med alt som skjer no, seier Agdestein til VG.

Noregsmeisterskap i år går i samband med kommande sjakk-kongress i Larvik den komande helga. Der skal det òg verte stemt over om sjakkforbundet skal seie ja til Kindred-avtalen.

Spelselskapet er villig til å legge 50 millionar kroner på bordet for at sjakkforbundet mellom anna skal fremje eit framstøyt om innføring av ein lisensmodell for internettbasert pengespel i Noreg.

I dag kan berre Norsk Tipping og Norsk Rikstoto drive slik spelaktivitet under den såkalla einerettsmodellen.

Simen Agdestein understrekar overfor VG at NM-protesten hans ikkje berre handlar om sponsoravtalen. Han er òg irritert over handteringa til forbundet av den nye klubben til Magnus Carlsen, Offerspill SK, og prosessen rundt ein mogleg norsk VM-søknad.

