Kulturdepartementet støttar bryte-VM med 10 millionar kroner

sport

– Bryting er ein relativt liten idrett i Noreg, men ein stor idrett i mange andre land. VM i bryting i Oslo i 2021 vil vere eit populært arrangement som vil bli følgt av millionar av sjåarar. Arrangementet vil setje søkjelys på norsk brytesport og bidra til rekruttering og utvikling av sporten, seier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) i ei pressemelding.

Skei Grande seier at det ikkje er tilfeldig eit ein idrett som bryting får offentleg støtte

– Som ein liten idrett får norsk brytesport relativt lite merksemd. Inntektsmoglegheitene er derfor avgrensa. Eg er glad for at vi no har fått på plass ei ny prøveordning for å gi ei handsrekking til mindre idrettar som vil arrangere internasjonale meisterskap, seier Skei Grande.

Det er sett av 20 millionar kroner av spelemidlane til idrettsformål til ei prøveordning for å oppmuntre søkarar som ikkje har arrangert internasjonale meisterskap, eller der det er lenge sidan meisterskapar vart arrangerte i Noreg.

Bryte-VM i 2021 har ei kostnadsramme på 68 millionar kroner. Økonomisk tilskot frå staten og Oslo kommune er avgjerande for gjennomføring av arrangementet.

(©NPK)