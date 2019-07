Mats Zuccarello til Minnesota Wild

sport

Femårskontrakten skal vere verd seks millionar dollar i året, totalt 30 millionar dollar. Det svarer til 255 millionar norske kroner etter dollarkursen i dag.

Det var natt til måndag at dei første meldingane kom om at Minnesota Wild vart den neste NHL-klubben til 31-åringen frå Oslo. Det vart mellom anna meldt av den truverdige nettsida The Athletic.

Zuccarello vart ein såkalla «free agent» måndag og han kunne signere for den klubben som ville ha han.

Mats Zuccarello spelte ni sesongar for New York Rangers før han skifta til Dallas Stars mot tampen av førre sesongen.

Zuccarello hadde tilbod om å halde fram i Dallas-klubben, men valde seg heller Minnesota Wild lenger nord i USA.

Minnesota Wild vart grunnlagt i 2000 og speler heimekampane sine i Xcel Enery Arena. Tilskodarkapasiteten er 18.000. Klubben tok seg ikkje til sluttspelet førre sesong.

(©NPK)