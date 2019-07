Bryte-VM i 2021 til Oslo

sport

Det er Det internasjonale bryteforbundet (UWW) som har vedtatt at VM i bryting om to år skal gå i hovudstaden.

Meisterskapen vil gå over ni dagar, og skal etter planen verte arrangert på nye Jordal Amfi i oktober 2021. I ei pressemelding frå Norges Bryteforbund blir det opplyst at 40.000 tilskodarar er venta til arrangementet.

225 timar TV-sending vil i tillegg generere rundt 170 millionar TV-sjåarar til meisterskapen som omfattar to greiner for herrar (gresk-romersk og fristil) og ei grein for kvinner (fristil).

– Eit bryte-VM i Noreg vil få store positive ringverknader for rekrutteringsarbeid, klubbutvikling, integreringsarbeid og synleggjering av idretten vår. Vi trur òg at eit VM på heimebane vil styrke den sportslege satsinga og ikkje minst arbeidet med noverande og framtidige samarbeidspartnarar, seier generalsekretær Morten Sandnæs i Norges Bryteforbund i ei fråsegn.

Oslo kommune skal bidra med 15 millionar kroner og staten med 10 millionar kroner. Arrangementet har eit budsjett på 65 millionar kroner.

(©NPK)