Storavis: Ødegaard blir Real Sociedad-spelar

Ødegaard blir den femte signeringa den baskiske klubben gjer i overgangsvindauget i sommar, ifølgje avisa.

Lokalavisa Diario Vasco, som følgjer Real Sociedad tett, melde det same fredag. Ifølgje denne avisa skal Ødegaard vere på veg til Spania for å signere ein to år lang lånekontrakt.

Real Madrid skal samtidig ha sikra seg høve til å hente nordmannen tilbake etter eitt år. Med til historia høyrer det òg at Ødegaard visstnok må skrive under på ein kontrakt som er forma ut som «eitt pluss eitt år», all den tid reglementet i spansk fotball krev dette. I realiteten strekker likevel avtalen seg over to år.

Sociedad har så langt i sommar henta inn Modibo Sagnan, Alex Remiro, Cristian Portu og det svenske stortalentet Alexander Isak.

Spekulasjonar

Spekulasjonane rundt Ødegaards fotballframtid har rasa både i nederlandsk, spansk, tysk og norsk presse dei siste vekene og månadene. 20-åringen har vore ønskt både i Ajax, Bayer Leverkusen og Real Sociedad.

Ødegaard og støttespelarane hans var for ei tid tilbake på besøk i både Leverkusen og Real Sociedad.

Sjølv har Ødegaard gjort det klart overfor NTB at han ønsker seg ei meir permanent løysing enn den han har hatt dei siste åra. Eit fleirårig lån eller eit sal har vore dei løysingane 20-åringen har meint har vore dei beste.

Ødegaard har òg vore tydeleg på at han ville ha fotballframtida klarlagt før oppkøyringa til ein ny sesong startar.

Forlenger

Diario Vasco skriv òg at Real Madrid ønsker å forlenge avtalen med Ødegaard før han signerer for Real Sociedad. Nordmannen har for augneblinken kontrakt med hovudstadsklubben fram til 2021, men skal no vere i ferd med å forlenge denne med to år.

Marca skriv fredag at klubbane framleis ikkje har landa alle detaljane i låneavtalen som nærmar seg, men at alt tyder på at avtalen kjem i hamn.

Ødegaard-agent Bjørn Tore Kvarme har sjølv ei fortid i Real Sociedad. Det same har Vadim Demidov.

Den baskiske klubben enda på niandeplassen i La Liga i den førre sesongen.

