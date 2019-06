Mjelde: – Hadde andre forventningar og håp

sport

– Akkurat i dag er det ganske tøft. Vi hadde litt andre forventningar og håp, og trudde på at det skulle gå betre, sa ho til NTB.

– Eg tippar at når det søkk litt inn og eg får tenkt over alt saman, så innser eg at vi har vore i kvartfinale i VM, og at det ikkje var kva som helst land vi møtte. England har ambisjonar om å vinne heile turneringa, og dei har mange gode spelarar. Vi visste at vi måtte opp mot vårt beste for å kunne vinne, og vi klarte ikkje å komme opp dit i dag.

Den norske kapteinen fekk ein varm klem frå Englands landslagssjef Phil Neville etter kampen. Han er ein beundrar av Mjelde, men det var mager trøyst då både medaljedraumen i VM og håpet om OL-deltaking i Japan var knust.

– Det var ein veldig tøff kamp mot ein veldig god motstandar. Dei fekk eit tidleg mål, og slike påverkar kampar. Vi hadde god tid på å rette det opp, men fekk trykk mot oss heilt frå byrjinga og hang ikkje heilt saman. Det vart store avstandar i laget, sa Mjelde.

– Etter pause prøvde vi å komme tilbake, og vi skapte nokre farlege situasjonar, men dei hadde ein god keeper som berga dei nokre gonger. England var skarpare enn oss i begge boksar, og det er det som tel,

Martin Sjögren var aktiv på sidelinja i første omgang. Han bytte kant for Karina Sævik og Guro Knutsen, og han gav klare instruksar til Mjelde.

– Det var for store avstandar i laget, som gjorde at England fekk romma dei ønskte. Han ville at vi skulle henge meir saman som lag, men det klarte vi ikkje. Det fungerte ikkje heilt i dag, sa Mjelde.

I pausen vart dei norske samde om å gjere eit forsøk.

– Vi låg under med to mål og måtte gå ut og gjere alt vi kunne. Alt er jo mogleg, og eg synest vi starta omgangen veldig bra og hadde store sjansar. Men så var det England som scora. Då vart det vanskeleg.

(©NPK)