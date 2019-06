Imponert Klaveness håper kvinnelandslaget kan halde oppe satsinga

sport

– Når vi set oss mål, må vi i eliteavdelinga og fagmiljøet gi tilbakemeldingar om kva som skal til, og kva som er konsekvensane av måla. Det handlar om kva det kostar, sa elitedirektøren i Fotballforbundet på spørsmål frå NTB då ho møtte media dagen etter kvartfinaletapet i VM.

– No blir det ikkje OL neste år. Kva betyr det for satsinga, og vil vi kunne ha dei same måla om vi tar ned alle aktivitetar til ei viss grad? Eg kan ikkje svare no på kva det blir, men det er iallfall slik vi ønsker å jobbe med målsetjingane på dei ulike laga våre.

Ho skryter av kor trygge spelarane på kvinnelandslaget er på det som er ein modig og krevjande spelestil, noko som er eit resultat av at laget har vore mykje saman og øvd mykje.

– Vi må sjå på kva konkurrentane våre gjer, og på kor mange samlingsdøgn vi trur skal til for å få den nødvendige øvinga. For det handlar om øving. Vi må ha veldig gode spelarar inn, og dei blir leverte av klubbane, men for den litt ambisiøse spelestilen på dette laget blir det kravd mykje øving. Det har sjølvsagt vore heilt avgjerande, seier ho.

Motvillig kritisk

For to år sidan var Klaveness som NRK-ekspert kritisk til Sjögrens spelestil då det gjekk skeis i EM. Litt motvillig, seier ho no.

– Vi var det svakaste laget i europameisterskapen med null mål og null poeng, og vi sleit heile vegen med eit opplegg eg eigentleg alltid har etterlyst: Modigare spel, meir spel mot etablert, fordi sånn er framtida. Det var ei spesiell oppleving å måtte vere kritisk til det fordi det ikkje fungerte i den meisterskapen, seier ho.

– No har eg denne jobben og har følgt dei på tett hald, og eg er veldig imponert over grundigheita, kvaliteten og breidda i arbeidet. Det har vore som ein dieselmotor som jobbar stille og roleg, frå det fysiske til å få benkspelarane involverte til å få dei eldste til å tenke på laget og å få klubbane involverte.

Ho er imponert over prestasjonane til laget sjølv om det enda med eit skuffande tap.

– Det er ikkje sikkert eg kunne sagt noko anna, for eg har ein jobb der ein skal vere lojal mot sine eigne, men det har vore veldig fint å kunne snakke heilt fritt og sant om at det har vore veldig god kvalitet.

Ingen løyndom

Først torsdag kveld vart det offentleg kjent at trenarteamet held fram inn mot EM i 2021, men det har ikkje vore nokon tvil om det, ifølgje Klaveness.

– Det er nesten eit år sidan kontrakten med Martin Sjögren vart forlengd ut 2020 med automatisk forlenging til 2021 ved EM-plass. Det vart kommunisert etter styremøtet då, men eg trur ikkje media fanga det opp. Det har ikkje vore nokon løyndom, og det er ingen tvil om at Martin Sjögren og Anders Jacobsen held fram som trenarar for dette laget.

Ho trekker fram tre ting som imponerer henne særleg.

– Det er tryggleiken i laget, på spelestilen og på kvarandre, på spelkonseptet og realiteten i at alle er like mykje verde. Eg har sjølv sete på benken i meisterskap og veit at då må ein jobbe med seg sjølv, men då er det viktig å oppleve at dette ikkje berre er klisjear, seier ho.

– Så er det grundigheita i involveringa av spelarane i det faglege, så dei får eigarskap til vala sine ute på banen. Og ein tredje ting er jobben med å ha mellomleiarar i laget, eit kapteinsteam som gjer vurderingar på vegner av laget og på vegner av trenaren, som er eit bindeledd.

(©NPK)