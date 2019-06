Handball: Tøff EM-trekning for Noreg

sport

Det vart klart under trekninga i Wien i Austerrike fredag. Meisterskapen skal spelast i Noreg, Sverige og Austerrike. Noreg skal spele sine gruppespelkampar i Trondheim.

Noreg var på seedingnivå to, og på førehand var det klart at dei kunne få Spania, Frankrike eller Tsjekkia frå det øvste nivået.

Det vart franskmennene, som har vore giganten i herrehandballen dei siste ti åra. Dei var rett nok ikkje på topp i dei to siste sluttspela, men vann VM så seint som i 2017. Då slo dei Noreg i finalen.

Ønskte storkamp

I tillegg møter altså Noreg Portugal og Bosnia-Hercegovina.

– Ein storkamp passar bra for oss. Vi er ikkje redde for nokon, og det vil vere fint for publikum i Trondheim, sa Noregs storstjerne Sander Sagosen til NTB før trekninga.

Tsjekkia hadde vore «draumetrekninga» for Noreg frå det øvste nivået, medan Spania truleg hadde vore den verste motstandaren.

Sistnemnde står utan tap for eit norsk lag på 22 år og 16 kampar og er i tillegg tittelforsvarar.

Gode resultat

Dei to beste laga i gruppa går vidare og tar med seg poeng og mål frå den interne kampen til hovudrunden. Det å gå feilfritt gjennom gruppespelet kan vere heilt avgjerande med tanke på å nå semifinalen.

I hovudrunden ventar fire nye kampar. Truleg er vertsnasjon Sverige og regjerande verdsmeister Danmark blant motstandarane om Noreg avanserer.

Noreg har spelt minst semifinale i tre av dei fire siste meisterskapane (VM og EM) og tatt to sølvmedaljar.

I meisterskapen i januar er det for første gong med 24 lag. Kampane skal spelast i Trondheim, Stockholm, Malmö, Göteborg, Wien og Graz. Finalen går i Stockholm.

(©NPK)