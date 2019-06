Noreg trekker søknaden om sjakk-VM i 2020

sport

Det stadfestar Norway Chess i ei pressemelding. Dei var tiltenkte rolla som arrangør av eit meisterskap i Stavanger, som i mars vart vald føre Oslo, Bærum og Kragerø som søknadsbyar.

– Med dei ytringane som no er komne frå Carlsen ser vi ikkje lengre poenget med å halde fram prosessen med å få VM i sjakk til Noreg i 2020. Det blir umogleg for oss som arrangør å jobbe for å få det til, når det er usikkert om verdsmeisteren i det heile kjem til å spele i Noreg, skriv dei i pressemeldinga.

Torsdag gjekk Magnus Carlsen sin pappa Henrik Carlsen hardt ut mot valet. Han meinte planane burde bli lagt på is.

– Vi ber om at norsk sjakk og Stavanger legg til side kampen om eit VM på heimebane i denne omgangen, skreiv han på vegner av seg sjølv, sonen Magnus Carlsen og manager Espen Agdestein.

Han meinte eit VM i Noreg ville føre til eit for stort press på Magnus Carlsen. Sjakkverdsmeisteren har òg sjølv vore kritisk til valet av Stavanger.

Stavangers ordførar Christine Sagen Helgø er svært skuffa over utfallet.

– Regionen har stått samla bak dette initiativet og jobba hardt for å få eit sjakk-VM realisert i Stavanger, seier ho.

(©NPK)