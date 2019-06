Fire norske kan miste semifinale med gult kort

sport

Ingrid Syrstad Engen fekk gult kort mot Frankrike, Kristine Minde, Lisa-Marie Utland og Vilde Bøe Risa mot Australia.

I VM fører to gule kort i ulike kampar til at spelaren må stå over neste gong. Gule kort som ikkje har ført til karantene blir strokne etter kvartfinalane slik at ingen spelar må stå over finale eller bronsekamp på grunn av gule kort i ulike kampar.

Noreg har unngått utestengingar så langt i turneringa, men Utland var ikkje langt frå å få seg eit nytt kort som ville fått utvising i ekstraomgangane mot Australia. Mange frykta at ho ville få eit nytt på overtid i første ekstraomgang.

– Dei fleste var nok bekymra for det. Det var veldig unødvendig av meg å dytte henne, men eg var audmjuk og høyrde godt etter på det dommaren sa, og så ordna det seg. Viss eg hadde stått der og pratet mot henne så ville eg nok fått sjå kortet, seier Utland til NTB.

Berre ein engelsk spelar har fått gult kort i VM og lever farleg før kvartfinalen. Det er Jade Moore.

(©NPK)