Haugesund forlengde Samuelsens lån

sport

Det stadfestar både rogalandsklubben og West Ham.

22-åringen har spelt for FKH sidan starten på årets sesong, og no er det klart at han òg fullfører sesongen same stad.

– Vi er sjølvsagt veldig fornøgde med at dette har falle på plass. Martin har komme inn og fått ein fin plass i gruppa, bidratt godt i kampane og utvikla seg veldig bra i den tida han har vore her. Vi har aldri lagt skjul på at vi ønsker å ha Martin med òg i fortsetjinga, så dette er ei god løysing både for oss, for spelaren sjølv og for West Ham, seier trenar Jostein Grindhaug til nettsidene til klubben.

Den opphavlege avtalen med West Ham gjekk ut 30. juni.

Samuelsen og Haugesund møter Strømmen i cupen onsdag.

(©NPK)