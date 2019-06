Streng styring av belastinga for VM-laget skal gi suksess mot England

sport

– No handlar det om restitusjon for dei som har spelt mykje. Søndag var kviledag, og meir eller mindre måndag også for dei som treng det. Det blir ein individuell periode, som vi seier på trenarspråket, seier Sjögren til NTB.

– Det handlar om å ta vare på alle, samtidig som vi trykkjer på med dei som ikkje har spelt, for dei må halde ved like den fysiske statusen sin, og så er det også viktig at dei føler at dei er med å køyre. Alt blir i stor grad individuelt tilpassa, og slik blir det også tysdag.

Måndag var 20 av dei 23 i troppen på treningsfeltet i Deauville, men seks av førstevala var stort sett berre tilskodarar. Caroline Graham Hansen, Isabell Herlovsen og Frida Maanum mangla, medan Kristine Minde og Karina Sævik valde å ta del på det meste av økta saman med reservane frå førre kamp.

Tysdag blir det lukka trening, som alltid to dagar før kamp. Også då vil det bli individuell styring av belastinga.

Belasting

Noreg har ein dag meir enn England mellom åttedelsfinale og kvartfinale, men samtidig har dei norske spelt fleire minutt enn rivalane sine. Ikkje berre måtte dei norske gjennom ekstraomgangar, heile ti spelarar har starta kvar kamp og fem stykke har spelt kvart minutt. Ytterlegare to manglar færre enn ti minutt på full kamptid.

Sjögren har brukt 16 av dei 23 spelarane i troppen. Hos England har 22 av dei 23 spelarane vore på banen, og heile 19 av dei har starta minst ein kamp. Hos Noreg har berre 12 spelarar vore med frå start.

– For oss var det viktig å få den ekstra kviledagen. England har rullert på laget, så då er den fordelen kanskje utlikna når det gjeld belasting. Eg veit ikkje kor mykje det kjem til å påverke, men for vår del var det iallfall bra å få den ekstra dagen, seier Sjögren.

Berre to av dei engelske har full speletid. Det er forsvararane Steph Houghton og Lucy Bronze, som scora måla då Noreg vart slått i åttedelsfinalen i førre VM. Lagkaptein Houghton fekk ein smell i ankelen mot Kamerun og er usikker før kampen mot Noreg.

Hetebølgje

I tillegg til den ekstra kviledagen kan også plasseringa i kampen vere godt nytt for Noreg. Franske nyheitssendingar er opptatt av hetebølgja som er i ferd med å velte inn i landet, men Normandie ser ut til å sleppe unna det verste. Medan nyheitene varsla over 40 grader i fleire av VM-byane, trena Noreg måndag i 16 grader og lett regn.

Temperaturen blir venta å stige til over 30 grader torsdag, men ved avspark klokka ni om kvelden bør det vere leveleg.

– Det passar oss bra. Vi er ikkje vane til så varmt vêr, og det er fint at vi skal spele her. Men vi hadde nok takla det også, seier Isabell Herlovsen.

Idyllisk

Kvartfinalen blir spelt i industribyen Le Havre, men Noregs VM-lag bur og trenar i den idylliske og fasjonable badebyen Deauville fire mil unna.

– Det er koseleg her. Det ville vore kjedeleg å vere på berre eitt hotell heile tida, i same by og med dei same tinga rundt oss. Det hjelper å flytte litt rundt, seier Karina Sævik.

– Dette er vel det åttande hotellet vi bur på. Vi har reist mykje rundt, men vi får sett litt ulike stader i Frankrike. Vi har lyst til å vere her endå lenger, så vi tar gjerne hotell ni og ti også, seier Maren Mjelde.

(©NPK)