Tysdag vart det kjent at sjakkverdsmeisteren har etablert klubben Offerspill SK. Målet har vore å verve minst 1000 medlemmer, noko som vil gi klubben 40 delegatar på den kommande kongressen i Norges Sjakkforbund.

Det kan komme til å avgjere dragkampen om den omstridde samarbeidsavtalen med spelselskapet Kindred. I ein video er Carlsen klar på at den nye klubben er tilhengar av at den 50 millionar kroner store avtalen blir ein realitet.

Sjakkpresident Morten Madsen har sjølv vore open om at han er positiv til Kindred-avtalen. Han vedgår samtidig at grepet verdsmeister Carlsen no har tatt, ikkje utan vidare er enkelt å takle.

– Litt overraskande trekk frå Magnus, og vi prøver å følgje med og sjå på dette så godt som mogleg, seier han til NRK.

Han vil ikkje svare direkte på om framgangsmåten til sjakkstjerna er problematisk.

– Det vi ser no, er at det er litt uklart korleis medlemskap skal vere i Norges Sjakkforbund. Vi har sett reglementsutvalet vårt på saka, og dei vil vurdere om dette er innanfor eller ikkje, seier Madsen til statskanalen.

Sjakkpresidenten forstår samtidig at den nye sjakk-klubben skaper reaksjonar.

– Det er heilt klart at dette er kontroversielt for mange, seier Madsen og seier vidare at heile saka er «krevjande for Norges Sjakkforbund».

I tida som kjem, påstår han at det blir viktig å lytte til medlemmene i det som er ei viktig sak for norsk sjakk.

Offerspill SK har allereie stengt for gratis påmelding, då klubben allereie har nådd målet om 1000 medlemmer.

