Sjögren kan velje blant alle i troppen til VM-kvartfinalen

Restitusjonen etter kraftprøven mot Australia laurdag er tilpassa kvar spelar, og tysdag gjennomførte alle spelarane treningsøkta i Deauville. Dagen før var tre på hotellet og seks var tilskodarar.

Kristine Minde og Isabell Herlovsen er døme på to spelarar som har hatt ulikt behov for kvile etter Australia-kampen. Minde deltok i spelet på treningsfeltet allereie måndag.

– Ja, eg var med på byrjinga iallfall. Kroppen kjennest grei, og det var det eg ville, seier ho til NTB. Ho er ein av fem norske som har spelt kvart einaste minutt til no i VM, 360 til saman.

– Eg var faktisk mest sliten etter den første kampen. Då fekk kroppen litt sjokk over den høge belastning, men sidan har det gått veldig greitt. Eg kjenner sjølvsagt at det er mange kampar, men det går bra.

Medan Minde og Karina Sævik var med på spelet måndag, stod seks av dei andre førstevala og såg på. Isabell Herlovsen var ein av tre spelarar som ikkje tok turen til treningsfeltet.

– Det viktigaste er at vi er klare til kamp, og eg synest absolutt det er eit godt grep å behandle spelarane individuelt. Ein føler sjølv på kroppen kva ein treng og får den tilpassinga ein har behov for, seier Herlovsen til NTB.

Treninga tysdag vart lukka for uvedkommande etter eit kvarter, slik det har vore to dagar før kamp gjennom heile VM, men Sjögren sa etterpå at alle er restituerte og tilgjengelege torsdag.

Unntaket er sjølvsagt Emilie Haavi, som reiste heim med korsbandskade i gruppespelet, og Lisa Naalsund som har erstatta henne i gruppa, men ikkje er i den offisielle troppen og derfor er uaktuell for spel.

