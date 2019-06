Noregs VM-lag med psykologisk spisskompetanse

sport

Det starta allereie før kampstart laurdag. Då Australias kaptein møtte til myntkast, stilte dei norske opp til lagbilde. Då Maren Mjelde omsider var ferdig med det, hadde Sam Kerr stått og venta ei stund.

Då utmatta australske spelarar la seg ned før straffesparkkonkurransen, var like slitne norske spelarar samde om at dei ikkje skulle vise at dei var trøytte.

Og så stilte dei norske spelarane opp lengst fram i midtsirkelen, føre dei australske. Dommaren kom og flytte begge gruppene tilbake til midtstreken, men signalet var gitt.

– Fleire av oss har vore på foredrag med Geir Jorda, og det er ein av faktorane han trekte fram, så det var nok bevisst. Eg skjønner ikkje heilt kvifor dommaren trekte oss tilbake, for det er faktisk lov å stå der, seier Isabell Herlovsen til NTB.

– Og så er det eit veldig kult bilde der jentene står i ring før straffene skal skytast, og dei australske står og ser bort. Eg trur vi psyka dei ut.

Massasje i gåve

Ho var sjølv bytt ut med krampe etter å ha scora det som lenge såg ut til å bli vinnarmålet, Dagen før sin 31-årsdag. Torsdag skal ho vere klar til å prestere igjen.

– Bursdagen min var reisedag, men då vi kom fram til hotellet bestilte eg 80 minutt massasje på spa her. Det var fødselsdagsgåva mi til meg sjølv, og det var herleg. Kroppen var sliten, så då gjorde det godt med litt massasje, seier ho.

Guro Reiten var ein av Noregs fire straffeskytarar. Ingen av dei gav keeper ein sjanse.

– Det var rimeleg bra straffeskyting, ja. Vi har vore gjennom ein heil prosess med korleis vi skal gjere det, og så er det tryggleiken i gruppa som gir ei sånn ro. Det er kanskje litt rart å seie det, men eg har skote straffar tidlegare der eg har vore mykje meir nervøs enn eg var laurdag, seier ho til NTB.

Ho føler til liks med Herlovsen at dei norske greidde å psyke ut motstandaren.

– Ein må bruke alt ein har når det går til straffesparkkonkurranse. Vi følte at vi eigde den augneblinken der, og vi gjorde maks ut av det.

Strategi

Lagkaptein Maren Mjelde scora også på straffespark, som ho gjorde då Noreg vann straffesparkkonkurransen i EM-semifinalen for seks år sidan.

– Vi var klare over kva vi skulle gjere og hadde strategien vår for korleis vi skulle gå fram både i ekstraomgangane og i straffesparkkonkurransen. Vi har stor tru på oss sjølv, og det føler eg at vi viste, seier ho.

– Vi har jobba godt i to år med fokus på at vi må prestere som lag. Martin (Sjögren) var veldig fin i ringen før straffesparka og klarte å ta vekk presset og nervane som kanskje låg på mange. Vi slapp ned skuldrene nok til at vi var kalde nok i den avgjerande augneblinken, seier Caroline Graham Hansen til NTB.

Det kunne sjå ut som om det var verst for dei som såg på.

– Eg stod på sidelinja og var dritnervøs, men jentene klarte å halde roa og viste at dei taklar å vere i ein straffekonkurranse. Vi er ei eining. Viss ein gjer noko feil så blir støtta ho av heile laget, seier Karina Sævik.

Ingen norske gjorde feil då åttedelsfinalen vart avgjort. Torsdag er det kvartfinale.

– Eg trur alle kjem til å vere pigge. Vi er godt trena og skal tole det her. Når dommaren blæs i fløyta, trur eg folk er veldig klare. Ein har meir krefter enn ein trur, seier Isabell Herlovsen.

