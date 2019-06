Sverige klar for OL-ja: – Fortener å få vinterleikane

sport

Den felles svenske søknaden frå Stockholm og Åre skal vurderast opp mot ein tilsvarande søknad frå italienske Milano og Cortina før tildelinga av vinterleikane i 2026 skal gjerast måndag kveld.

Avgjerda blir tatt under sesjonen til Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) i Lausanne. Ho startar allereie i morgontimane, og gjennom dagen skal begge dei to søkarane snakke varmt for søknadene sine.

– Sverige er klar til å arrangere vinter-OL i 2026, og den svenske regjeringa er svært støttande, sa statsminister Stefan Löfven då den svenske delegasjonen møtte IOC-sjef Thomas Bach søndag.

– Rettferdig

Den tidlegare svenske høgdehopparen Stefan Holm, som no er IOC-medlem, er like tydeleg.

– Sverige fortener å få leikene. Noreg har hatt dei to gonger, så det vil vere rettferdig at Sverige no får dei, seier han.

– Sverige er både økonomisk og politisk eit stabilt alternativ, legg til Holm.

Den italienske statsministeren Giuseppe Conte er venta å delta på møta på måndag i Lausanne. Han skal prøve å overtyde IOC-medlemmene om at Milano/Cortina er det beste alternativet.

I Contes fråvær var den italienske delegasjonen søndag leidd av OL-komitéleiar Giovanni Malago. Han leier òg den italienske søkarkomiteen.

– Vi har ein fantastisk søknad. Milano representerer ikkje berre for meg, men også for resten av Europa, den beste byen i Europa. Kanskje òg i heile verda, sa han.

Italia har arrangert vinter-OL to gonger tidlegare. I 1956 var leikene lagt til nettopp Cortina, medan Torino hadde arrangøransvaret i 2006.

Sverige har berre arrangert sommar-OL tidlegare. Det var i Stockholm så langt tilbake som i 1912.

Latvia gir fordel?

Mange peikar på Milano/Cortina-søknaden som favoritt føre valet på måndag. Svenskane håpar likevel på å overtyde dei høge herrane i IOC, mellom anna ved å legge konkurransane i bob og aking til Latvia.

Bakgrunnen for å velje den løysinga er at ein ønsker å kutte arrangørkostnadene, noko som også IOC har tatt til orde for. Dersom konkurransane i bob og aking skulle gått i den svenske hovudstaden, måtte ein ha bygd eit nytt og kostbar anlegg til dette.

Den svenske søkarkomiteen vil i staden nytte det allereie eksisterande Sigulda-anlegget på andre sida av Austersjøen.

Måndag kjem svaret på om IOC lèt seg freiste av den løysinga.

(©NPK)