Tour-sjefen: – Utgåva i år blir ikkje det same utan Chris Froome

Chris Froome velta stygt på oppvarminga før ein etappe i Criterium du Dauphine 12. juni. Briten vart operert i åtte timar og kan først vere tilbake på sykkelen om eit halvt år.

– Tour de France vil ikkje bli det same utan Chris Froome. Han har vore ein sentral figur sidan 2013, seier rittdirektør Christian Prudhomme til AP.

Vil setje farge på rittet

Lagkamerat i Team Ineos, Geraint Thomas, var også ute for ei ulykke i Tour de Suisse. Det er likevel venta at fjorårsvinnaren skal rekke Tour-starten i Brussel.

– Dave Brailsford (Ineos-sjef) mannskapet sitt kjem definitivt til å setje farge på utgåva i år, som tidlegare år. Men vil dei gjere det på same måte? Eg trur Brailsford har fleire spørsmål enn svar, legg til Prudhomme og nemner lagets stortalent Egan Bernal som ein utfordrar.

Varslar for stortalent i rekordtøff løype

22-åringen frå Colombia tok ein imponerande siger i Paris-Nice i mars, men også han krasja på trening i etterkant. Resultatet vart brekt kragebein og at han måtte stå over Giro d'Italia. Bernal var tilbake i Tour de Suisse.

For første gong vil Tour de France innehalde tre etappar med målgang 2000 meter over havet.

– Vi går veldig høgt i år. Og dei fleste av oss trur at colombianarane ikkje vil vere mindre sterke over 2000 meter. Ved første augekast, på papiret, er ikkje årets ritt ein ulempe for Bernal, avrundar rittdirektøren.

Team Ineos, tidlegare Team Sky, har vunne Tour de France seks av dei siste sju åra. Bradley Wiggins vann i 2012, medan Froome var best i 2013, 2015, 2016 og 2017. I fjor vann Geraint Thomas.

