Svein Oddvar Moen er ferdig som internasjonal toppdommar

40-åringen var i elitegruppa til Det europeiske fotballforbundet (Uefa) fram til 2017, men har no falle ned til nivå tre. Det vart klart då Uefa kunngjorde rangeringa for første halvdel av 2019/20-sesongen nyleg.

Fotballdommaren frå Haugesund ser på nedgraderinga som naturleg.

– Det er ei tid for alt. Eg har vore internasjonal dommar i 16 år. At eg no er ferdig som internasjonal toppdommar, ser eg på som naturleg. No er tida inne for at yngre krefter tar over, seier Moen til Fædrelandsvennen.

Han vil likevel halde fram å dømme Eliteserien og internasjonalt sjølv om han er ferdig som internasjonal toppdommar.

40-åringen har mellom dei dømt kvartfinalar i meisterligaen, semifinale i Europaligaen, OL og EM-sluttspel. Han var fjerdedommar i VM i 2014 og dømte finalen i U17-VM i 2011.

Moen er no rangert i gruppe som Espen Eskås, Tore Hansen og Ola Hobber Nilsen. Sistnemnde vart vurderte for opprykk, men vart nådde ikkje opp, opplyser dommarsjef Terje Hauge til avisa. På nivået under er Kristoffer Hagenes, Rohit Saggi og Kai Erik Steen.

På kvinnesida kan Henrikke Holm Nervik gle seg over opprykk frå nivå tre til nivå to. Emilie Rodahl Dokset blir verande på nivå tre, medan Sarah Fatemeh Zangeneh nyleg har vorte tatt opp dit etter å ha fått FIFA-merket.

