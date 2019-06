Premier League droppar VAR-bruk ved strafferedningar

sport

Videodømming har vorte kraftig kritisert etter at tre straffespark måtte takast om igjen i fotball-VM. Årsaka var at målvakta ikkje hadde minst éin fot på mållinja.

Sjølv om regelbrota var knappe og ingen spelarar reagerte, valde videodommarane å gripe inn, noko som har skapt sterke reaksjonar. I straffesituasjonane har det gått rundt eitt minutt frå straffa blir tatt til VAR grip inn.

Premier League innfører videodømming kommande sesong, men ønsker ikkje at videodommarane skal avgjere slike situasjonar. Det fortel Sky Sports og BBC.

Den engelske dommarforeininga (PGMOL) har vedtatt at det er opp til dommarane på banen å avgjere om ein keeper er for tidleg ut frå streken. Det same gjeld vurderinga om andre spelarar er for tidleg inn i straffefeltet.

Tidlegare måtte keeper ha begge føtene på mållinja ved straffespark, men det vart nyleg endra til éin fot. Endringa blir innført i Noreg ved nyttår.

Sjølv om reglane er klare, bruker dommarar vanlegvis sunn fornuft når ein keeper så vidt er over mållinja og reddar eit straffespark.

(©NPK)