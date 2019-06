Pedersen stadfesta som ny Strømsgodset-trenar

sport

41-åringen tar over etter Bjørn Petter Ingebretsen, som i mai trekte seg av helsemessige årsaker. I mellomtida har Håkon Wibe-Lund hatt ansvaret for klubben frå Drammen.

Han har skrive under på kontrakt ut 2021.

– Henrik har gjort eit særs solid inntrykk på oss som trenar og leiar, og han skilde seg ut som den beste kandidaten for jobben. Vi har gjort grundig research, sjekka mange referansar og vore gjennom to intervju der Henrik var tydeleg og detaljert på korleis han skal jobbe for å gi Strømsgodset eit løft, både på kort og lang sikt. Vi er veldig fornøgd med å få Henrik om bord, seier styreleiar Egil Meland til heimesidene til klubben.

Pedersen har lang fartstid i fotballen trass i den unge alderen. Som hovudtrenar har han hatt ansvar for danske HB Køge og den tyske klubben Eintracht Braunschweig. No skal han altså ta over Strømsgodset.

Det blir ingen enkel jobb. Klubben har hatt ein blytung start på sesongen. Det toppa seg onsdag då dei vart slått ut av cupens 3. runde av 2. divisjonslaget Fram Larvik.

Også i serien har det vore lite å juble for. Der er Strømsgodset nest sist med 9 poeng på 11 kampar. Dei er berre to poeng føre tabelljumbo Stabæk, men laget frå Bærum har to kampar til gode. Første oppgåve for Pedersen blir derfor å syte for fornya kontrakt på øvste nivå.

Han får ein tøff debut når Molde kjem til Drammen laurdag kveld.

