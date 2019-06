Messi redda eitt poeng med straffemål Mot Paraguay

sport

Det var ikkje den heilt store første omgangen på Mineirão Stadion, der Paraguay spelte godt, sjølv om Argentina hadde ballen mest. Dei største målsjansane kom då Gustavo Gómez frå Paraguay etter ein halvtime med spel, spelte seg fri og fyrte laus, men skotet gjekk utanfor mål. Fire minutt etterpå var det Lionel Messi som fekk moglegheita til å ta Argentina i leiinga, men målvakt Gatito Fernandez redda skotet for Paraguay.

Sanchez først

I staden vart det Richard Sanchez som skulle score det første målet i kampen, etter ei pent plassert målgjevande pasning frå Miguel Almirón i 37. minutt. Stillinga var 1–0 til Paraguay ved pause.

Paraguay spelte uavgjort 2–2 Mot Qatar i opningskampen sin, medan Argentina gjekk på ein smell og tapte 0–2 for Colombia.

I andre omgang gjekk ting meir vegen for argentinarane, etter at Sergio Agüero kom på bane for Roberto Pereyra. Etter å ha vorte litt varm i trøya fekk han avslutning på mål i 53. minutt, før Messi skaut i tverrliggjaren like etterpå.

Straffedrama

Utlikninga kom tre minutt seinare, då Paraguays Ivan Piris gav Argentina straffe. Denne gongen svikta ikkje Messi, og Barcelona-legenda kunne notere seg den første scoringa si for turneringa.

Paraguay hadde sjansen til å ta leiinga tilbake då dei fekk straffe seks minutt seinare, men Derlis Gonzalez svake skot ned til høgre vart skuffa til side av målvakt Franco Armani.

I 76. minutt fekk Messi moglegheita til å score igjen, men denne gongen hadde han ikkje heilt balansen og skotet gjekk igjen utanfor mål.

Sjølv med sju minutt ekstra tid klarte ingen av laga å avslutte skikkeleg, og dermed enda oppgjeret 1–1.

Argentina møter Qatar i den siste gruppekampen sin. Laga har eitt poeng kvar, men Argentina har botnplasseringa på grunn av dårlegare målskilnad. Colombia, som med sine to sigrar og seks poeng allereie er gruppevinnar og vidare, møter Paraguay, som har to poeng.

