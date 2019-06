Framleis usikkert om «Caro» speler mot Australia

sport

– Ho har respondert veldig positivt på behandlinga ho har fått. Progresjonen har vore veldig, veldig bra, men på noverande tidspunkt kan vi ikkje seie med sikkerheit om ho speler eller ikkje laurdag. Vi må evaluere henne dagleg fram mot kampen, seier landslagslege Said Tutunchian.

– Det blir trening i morgon og vi må vurdere henne etter det. Ho har ikkje fått nokon negativ reaksjon etter treninga ho har vore gjennom i dag, seier landslagslegen til NTB.

Laurdag speler Noreg åttedelsfinale i fotball-VM mot Australia i Nice. Hansen pådrog seg ein leddbandskade i siste gruppespelkamp mot Sør-Korea. Torsdag hadde ho merka ytterlegare betring av ankelskaden.

Ho har sykla mykje for å halde sirkulasjonen i gang og gjort øvingar for gradvis å optimalisere rørslene sine.

Landslagssjef Martin Sjögren har godt håp om å kunne bruke sin skadde stjerne i åttedelsfinalen. Han seier at Noregs medisinske team har lagt ein plan for Hansen med opptrapping dag for dag.

(©NPK)