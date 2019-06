Overbooking i Real Madrid, oppryddinga startar snart

sport

Klubben skal kvitte seg med ei rekke spelarar, også for å komme seg innanfor Uefas økonomiske fair play-reglar.

Sportsavisa Marca har særs gode kjelder inne i Real. Torsdag skriv Marca om «overbooking i Real-troppen». Dei bruker òg uttrykket «ver så snill å gå av bussen, er du snill» for å billedlegge situasjonen.

Martin Ødegaard er ein av spelarane som etter alt sannsyn ikkje blir å sjå i Madrid kommande sesong. Det mest trulege er at han blir leigd ut for eit år, men han kan òg bli selt med ein innbakt tilbakekjøpsavtale for Real Madrid.

I så fall er ein salssum på mellom 15 og 20 millionar euro sannsynleg. Ajax og Bayer Leverkusen skal ha nordmannen høgt oppe på ønskelista si.

Real fekk tilbake Zinédine Zidane som trenar i vår. Han er no i full gong med å rydde opp i stallen. Gareth Bale er ikkje ønskt med vidare, men den skyhøge lønna hans skremmer bort mange klubbar.

(©NPK)