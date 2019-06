Heidi Løke tar to år i Vipers

sport

Overgangen har vore ein dårleg skjult løyndom den siste veka. Løke til Vipers vart ein realitet då det vart kjent at Larvik vart degradert til 1.-divisjon.

Løkes plan var at ho skulle forlate Storhamar til fordel for Larvik før den kommande sesongen. Slik vart det ikkje.

– Eg har ambisjonar om å halde meg i toppen i nokre år til, og då var det naturleg å velje Vipers. Dei er Noregs beste lag, og eg har òg merka at eg har sakna Champions League i dei siste åra, sa Løke under pressekonferansen.

Løke la heller ikkje skjul på at ho hadde fått beskjed om at 1.-divisjonsspel ikkje er bra nok for vidare spel på landslaget.

Det gjorde at strekspelaren måtte tenkje annleis. Ho ønsker å spele VM for Noreg seinare i 2019, og neste år er det store målet OL i Tokyo.

Vipers-trenar Ole Gustav Gjekstad var ikkje sein på avtrekkaren då det vart kjent at Løke ikkje skulle til Larvik likevel.

– Eg har vore som gjedda i sivet etter at det vart kjent. Med Heidi får vi tre linjespelarar, og det treng vi i Champions League, sa Gjekstad.

