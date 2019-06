Hegerberg får ny trenar, Pedros ferdig i Lyon

sport

Klubben melde om avgangen på nettstaden sin. Offisielt heiter det at klubb og trenar skilst i gjensidig forståing.

– Klubben og trenaren føler at det er nødvendig å endre den sportslege leiinga for å stimulere ein ny dynamikk og slik at ein annan metode og innstilling kan gi kvinnelaget moglegheit til å regenerere og utvikle seg, står det.

Lyon vann meisterliga og serie i den første sesongen med Pedros, medan det vart trippeltriumf med serie, cup og meisterliga i sesongen som nyleg vart avslutta.

Avisa L'Equipe skriv at fleire ting har tydd på at Pedros var på veg ut. Mellom anna at Gerard Houiller av klubbleiinga vart henta inn som rådgivar før meisterligafinalen, og at Pedros' assistent Charles Devineau slutta rett etter finalen i Budapest.

Pedros hadde eitt år igjen av kontrakten.

Avisa viser til ei anonym kjelde i klubben og hevdar at fleirtalet i spelargruppa hadde vendt seg mot Pedros og hadde vorte lei leiarstilen hans. Lyon beskriv han i pressemeldinga som ein «oppriktig» trenar.

Avisa skriv at klubbleiinga med den mektige presidenten Jean-Michel Aulas i spissen for ei stund sidan mista trua på at Pedros var rett mann til å leie laget vidare.

Ny trenar er ikkje tilsett, men ifølgje L'Equipe tyder alt på at ein igjen vil velje ein mannleg fransk trenar.

(©NPK)